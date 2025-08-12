Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη στην Κρακοβία για την πρόκριση

Με Ιωαννίδη στην Κρακοβία για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά για δεύτερη σερί μέρα και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού, που θα ταξιδεύει στην Κρακοβία, για την ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ βρέθηκε κανονικά ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος συμμετείχε κανονικά για δεύτερη σερί μέρα στην προπόνηση των «πρασίνων», την τελευταία επί ελληνικού εδάφους ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (14/08-21:00) κόντρα στους Ουκρανούς.

Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, που ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα, που τον ταλαιπωρούσε, ωστόσο δεν θα είναι στην αποστολή, αφού είχε αφαιρεθεί από την λίστα λόγω του τραυματισμού του.

Σε κείνη θα βρεθούν κανονικά όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του «τριφυλλιού» που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα δηλαδή οι:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

 

Το «τριφύλλι» θα αναχωρήσει την Τετάρτη (13/08) στη 13:00 για την Κρακοβία. Για τις 19:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού ενώ στις 20:00 θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας..

