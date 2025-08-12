Το νέο οργανόγραμμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού: «Απόφαση Αλαφούζου να επαναφέρουμε την ακαδημία μας εκεί που της αρμόζει»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το νέο οργανόγραμμα της ακαδημίας, που σηματοδοτεί μία νέα εποχή γι' αυτές, με τον Τάκη Φύσσα να μιλάει για το πλάνο αναζωογόνησής της.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του το οργανόγραμμα βάσει του οποίου θα ξεκινήσει μία νέα εποχή για την ακαδημία του κλαμπ από την τρέχουσα σεζόν, η οποία θα έχει ως στόχο την επαναφορά της στις παλιές της δόξες. Σ' αυτό αναφέρονται αναλυτικά όσοι συμμετέχουν σε κείνο, αλλά και οι ρόλους τους.

Ο Τάκης Φύσσας, Γ' Αντιπρόεδρος, αλλά και πρέσβης και στρατηγικός σύμβουλος του κλαμπ ανέφερε πως ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων», Γιάννης Αλαφούζος πήρε την απόφαση την περασμένη άνοιξη να αναζωογονήσει τις ακαδημίες της ομάδας και να τις φέρει εκεί που ήταν παλαιότερα, όταν ο σύλλογος αποτελούσε τον μεγαλύτερο «αιμοδότη» της Εθνικής ομάδας, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου εν γένει.

Για να συμβεί αυτό καταστρώθηκε ένα πλάνο, στο οποίο πυλώνας της όλης προσπάθειας είναι ο Θεόδωρος Ελευθερίαδης, που προσλήφθηκε ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Το σχέδιο έχει τεθεί σε εφαμοργή εδώ και αρκετούς μήνες και περιλαμβάνει την ριζική ανανέωση του προπονητικού δυναμικού που στελεχώνει την ακαδημία και την αναβάθμιση των παροχών με κορυφή της πυραμίδας τις σύγχρονες προπονητικές εγκαταστάσεις στο Κορωπί.

Στόχος του είναι φυσικά η δημιουργία ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων και όχι απλώς παικτών, οι οποίες θα είναι ικανές να στελεχώσουν μελλοντικά την πρώτη ομάδα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με όλες τις λεπτομέρειες

«Η ακαδημία του Παναθηναϊκού εισέρχεται σε μια νέα εποχή προχωρώντας σε εκ βάθρων ανανέωση.

Ο Γ΄Αντιπρόεδρος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ανέφερε χαρακτηριστικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ακαδημία του Τριφυλλιού:

«Η έννοια της ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συνδέθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογός μας υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι, φτάνοντας να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές που αγάπησαν τον Παναθηναϊκό, τίμησαν το έμβλημα, στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας, να κάνουν καριέρα σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να κοσμήσουν τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία τους.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε την περασμένη άνοιξη να αναζωογονήσει την ακαδημία του συλλόγου, ώστε να φτάσει ξανά στο επίπεδο που την είχαμε συνηθίσει. Το πλάνο μας έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μήνες, περιλαμβάνοντας ριζική ανανέωση σε πρόσωπα που στελεχώνουν το προπονητικό δυναμικό, αναβάθμιση των παροχών με κορυφή της πυραμίδας τις σύγχρονες προπονητικές εγκαταστάσεις στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και βέβαια στόχευση στη δημιουργία ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων ικανών να στελεχώσουν μελλοντικά την πρώτη ομάδα.

Πυλώνας της νέας προσπάθειας είναι ο Θόδωρος Ελευθεριάδης, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με ό,τι πιο επιτυχημένο και σύγχρονο έχει αναδείξει ο χώρος των ακαδημιών στην Ελλάδα πάνω από μία δεκαετία. Μαζί «χτίσαμε» βήμα βήμα το νέο οργανόγραμμα της ακαδημίας. Οι συνεργάτες μας επιλέχθηκαν πολύ προσεκτικά, με κριτήριο την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις.

Παράλληλα είμαστε σε επαφή με σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους προκειμένου να συνεργαστούμε και να αντλήσουμε στοιχεία της τεχνογνωσίας τους στο χώρο των ακαδημιών.

Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση: να επαναφέρουμε την ακαδημία του Παναθηναϊκού εκεί που της αρμόζει. Στην κορυφή! Είναι ένας αγώνας διαρκής, θέλει σχέδιο, μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή».

Ο γενικός συντονισμός ανήκει στον Τάκη Φύσσα ενώ κομβικό ρόλο έχει ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, Θόδωρος Ελευθεριάδης.

Επικεφαλής απόδοσης είναι ο Βασίλης Αλεξίου, συντονιστής των προπονητών τερματοφυλάκων είναι ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος διατηρεί και το ρόλο του στην πρώτη ομάδα, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο βαθμίδες, υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης είναι ο Πρέντραγκ Σομπότοβιτς, ενώ τη διεύθυνση του τμήματος scouting της Ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο έμπειρος Γιώργος Μακρής.

Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ατομική εξέλιξη των αθλητών. Ο Σταύρος Αμανατίδης έχει αναλάβει το πεδίο του Personalised Activation and Orientation, ενώ ο Γιούρκας Σεϊταρίδης ηγείται του τομέα Youth Phase Development. Ο Διονύσης Παπαναστάσης ασχολείται με την τεχνική κατάρτιση, ενισχύοντας το επίπεδο των νεαρών παικτών.

Εργοφυσιολόγος της Ακαδημίας είναι ο Γιώργος Ζιώγας, διατροφολόγος ο Γιάννης Κωτσής, ενώ ο Βαγγέλης Μανωλόπουλος αναλαμβάνει τον νευραλγικό τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών της Ακαδημίας.

Τέλος, υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου παραμένει ο Γιάννης Μουστακαλής.

Αναλυτικά:

Τεχνικός διευθυντής Ακαδημίας

Θόδωρος Ελευθεριάδης

Επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης

Βασίλης Αλεξίου

Επικεφαλής τμήματος ανάλυσης

Πρέντραγκ Σομπότοβιτς

Επικεφαλής ανίχνευσης

Γιώργος Μακρής

Συντονιστής προπονητών τερματοφυλάκων

Γιώργος Μουντάκης

Κ19

Προπονητής

Δημήτρης Κοροπούλης

Βοηθός προπονητή

Σταύρος Αμανατίδης

Κ17

Προπονητής

Άγγελος Ζαζόπουλος

Βοηθός προπονητή

Γιώργος Τσιντάρης

Κ16

Προπονητής

Αριστοτέλης Σχίζας

Βοηθός προπονητή

Γιούρκας Σεϊταρίδης

Κ15

Προπονητής

Δημήτρης Τσατσόπουλος

Βοηθός προπονητή

Φώτης Παπαπαναγής

Κ14

Προπονητής

Φώτης Παπαπαναγής

Βοηθός προπονητή

Δημήτρης Τσατσόπουλος

Κ13

Προπονητής

Γιώργος Τσιντάρης

Κ12

Προπονητής

Δημήτρης Κουτσούλης

Βοηθός προπονητή

Αριστοτέλης Σχίζας

Κ11 & Κ10

Προπονητής

Διονύσης Παπαναστάσης

Υποστήριξη προπόνησης: Σταύρος Αμανατίδης (Personalized Activation & Orientation), Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Phase Development Κ13-Κ17), Διονύσης Παπαναστάσης (Προπονητής Τεχνικής Βελτίωσης)

Προπονητές φυσικής κατάστασης: Θοδωρής Ποντίδης (Κ19), Παναγιώτης Γκρόσιος (Κ17 – Κ16), Παναγιώτης Γερούλης (Κ15 – Κ14), Σοφία Μαρτίου (Κ13-Κ12, Υποστήριξη Γυμναστηρίου και Αποκατάστασης)

Προπονητές τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Οικονόμου (Κ19), Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος Αλεξάκης (Κ17 – Κ16), Αντώνης Παπαθεοδώρου (Κ15 – Κ14), Κωνσταντίνος Καρατασάκης (Κ13, Κ12, Κ11, Κ10)

Αναλυτές: Θοδωρής Σαχίνης, Δημήτρης Κουτσούλης

Yπεύθυνος συντονισμού διεθνών τουρνουά: Αριστοτέλης Σχίζας

Τμήμα σκάουτινγκ ακαδημιών: Ανδρέας Λαγωνικάκης, Κώστας Μαυρίδης, Κυριάκος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Φαμέλης, Μάρκος Τσομπανόπουλος, Γιώργος Καφφές, Γιώργος Ρούσσος, Μάριος Ζερβίδης, Στέργος Μαρίνος

Εργοφυσιολόγος: Γιώργος Ζιώγας

Διατροφολόγος: Γιάννης Κωτσής

Αθλητικός ψυχολόγος: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Ιατρικό επιτελείο: Γιάννης Μουστακαλής (Ιατρός) , Γιάννης – Ντέιβιντ Γρυπάρης (Επικεφαλής τμήματος φυσικοθεραπευτών), Νικόλας – Μαρίνος Δέδες (Φυσικοθεραπευτής), Χρήστος Ζερβόπουλος (Φυσικοθεραπευτής), Άκης Κόντος (Φυσικοθεραπευτής)

Φροντιστής: Θανάσης Αλεβίζος

Διοικητικός υπεύθυνος ακαδημίας: Γιάννης Κουλουριώτης

Υπεύθυνος ξενώνων – Υποστήριξη ακαδημίας: Θανάσης Δρόσος»