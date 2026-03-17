Κλήθηκαν στην εθνική Σλοβενίας οι Βέρμπιτς και Τσέριν

Κανονικά το «παρών» στα ματς της εθνικής Σλοβενίας θα δώσουν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Άνταμ Τσέριν.

Ο νέος προπονητής της εθνικής Σλοβενίας, Μπόστζιαν Σέζαρ, που θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της στα ματς του Μαρτίου, συμπεριέλαβε στις κλήσεις του τόσο τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς του Λεβαδειακού όσο και τον Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού.

Ο εξτρέμ των Βοιωτών μετράει 64 συμμετοχές με το εθνόσημο σκοράροντας επτά γκολ σ' αυτά ενώ ο κεντρικός μέσος των «πρασίνων» έχει πραγματοποιήσει 47 συμμετοχές σκοράροντας έξι γκολ. Κλήθηκε επίσης και ο πρώην «πράσινος» Άντρατζ Σπόραρ.

Οι Σλοβένοι έχουν προγραμματίσει δύο φιλικά για το μήνα Μάρτιο, ένα εκτός έδρας με την Ουγγαρία (28/03-19:00) κι ένα εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο (31/03-19:00).