Παναθηναϊκός: Η Σαχτάρ αποθέωσε τον σωτήρα της Ρίζνικ
Ο Παναθηναϊκός έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, άλλα έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ και ο βασικός λόγος είναι ο Ντμίτρο Ρίζνικ.
Ο 26χρονος διεθνής Ουκρανός γκολκίπερ της Σαχτάρ έκανε σπουδαίες αποκρούσεις και η ομάδα του το αναγνώρισε.
Ανέβασε στα social media τα highlights του αγώνα κι ανέφερε: «Μάχη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και απίστευτη ένταση στην Αθήνα!
Δείτε τις εντυπωσιακές αποκρούσεις του Ντμίτρο Ρίζνικ».
💪 Боротьба до останніх секунд і неймовірна напруга у Афінах! 👊
📹 Дивіться круті сейви Дмитра Різника та огляд матчу Ліги Європи «Панатінаїкос» 🆚 «Шахтар».#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/wQi1dHusB7— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
Στη συνέχεια, όμως, η Σαχτάρ είχε ένα ποστάρισμα αφιερωμένο στον Ουκρανό τερματοφύλακα με το σχόλιο: «Όταν πρέπει να σωθεί ο κόσμος, φωνάξτε τον Ντμίτρο Ρίζνικ. Το τείχος μας!».
🥰 Коли треба рятувати світ, кличте Дмитра Різника 👊
🧱 Наша стіна! 🧱#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/VaYc4JD5j0— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
