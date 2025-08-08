Παναθηναϊκός: Η Σαχτάρ αποθέωσε τον σωτήρα της Ρίζνικ

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ

Η Σαχτάρ αναγνώρισε ότι ο Ντμίτρο Ρίζνικ είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το 0-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, άλλα έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ και ο βασικός λόγος είναι ο Ντμίτρο Ρίζνικ.

Ο 26χρονος διεθνής Ουκρανός γκολκίπερ της Σαχτάρ έκανε σπουδαίες αποκρούσεις και η ομάδα του το αναγνώρισε.

Ανέβασε στα social media τα highlights του αγώνα κι ανέφερε: «Μάχη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και απίστευτη ένταση στην Αθήνα!
Δείτε τις εντυπωσιακές αποκρούσεις του Ντμίτρο Ρίζνικ».

Στη συνέχεια, όμως, η Σαχτάρ είχε ένα ποστάρισμα αφιερωμένο στον Ουκρανό τερματοφύλακα με το σχόλιο: «Όταν πρέπει να σωθεί ο κόσμος, φωνάξτε τον Ντμίτρο Ρίζνικ. Το τείχος μας!».

