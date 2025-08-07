Η Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην Κρακοβία για τη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Europa League στις 14 Αυγούστου, στις 21:00.

Όπως ο ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ έτσι κι ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0), στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Θυμίζουμε πως συμπληρώθηκε τριάδα «Χ» των ελληνικών ομάδων, καθώς στο πρώτο χρονικά παιχνίδι η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με τον Άρη στη Λεμεσό με 2-2.

Το ζευγάρι του Τριφυλλιού με τους Ουκρανούς είναι σε απόλυτη ισορροπία και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Κρακοβίας. Οι δυο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντίπαλες σε μια εβδομάδα ακριβώς, Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 21:00.

Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα «κλειδώσει» την παρουσία της στη League Phase του Conference League και θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στα Play Offs του Europa League.

Από την άλλη εάν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει στην Πολωνία θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ - Ουτρέχτη.