Λουτσέσκου: «Η πίεση τώρα είναι στη Βόλφσμπεργκερ»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι η πίεση είναι πλέον στην Βόλφσμπεργκερ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μέτριο ματς κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ κι έμεινε στο 0-0.

Αν, μάλιστα, δεν είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Παβλένκα τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τη ρεβάνς.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ματς τόνισε ότι η πίεση είναι πλέον στην πλευρά των Αυστριακών για τους οποίους είπε ότι έπαιζαν όλο άμυνα και χτυπούσαν στις αντεπιθέσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο αντίπαλος ήταν πιο έτοιμος, είχε επίσημα ματς στα πόδια του, ενώ εμείς υστερούσαμε στις αντιδράσεις και δεν λειτουργούσαν όλα τέλεια στην ομάδα. Είναι λογικό για πρώτο αγώνα.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν, αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις. Ήταν συμπαγής, είχε δύο γραμμές άμυνας. Τώρα η πίεση είναι στη Βόλφσμπεργκερ».

Για το ότι ξεκίνησε με τον περσινό κορμό και τη διαδικασία μίας ανταγωνιστικής ομάδας, ο Λουτσέσκου απάντησε: «Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που χρειάζεται να ενταχθούν. Είναι ο Ιβανούσετς, ο Μύθου. Δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά για τη σύνδεση των παλιών με τους νέους και είναι έτσι πιο εύκολη η προσαρμογή. Η διαδικασία είναι φυσικά σ' εξέλιξη».