Ενας ΠΑΟΚ άκεφος, χωρίς ρυθμό και τελικές, δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στη Βόλφσμπεργκερ (0-0) κι έβαλε δύσκολα στον εαυτό του ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία. Ντεμπούτο για τον Ιβανούσετς.

Παιχνίδι – καρμπόν με το προ διετίας κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, πρεμιέρα και τότε στη σεζόν, με τον ασύνδετο, χωρίς ρυθμό, νεύρο και πάθος, ΠΑΟΚ να μένει στο μηδέν απέναντι στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ.

Η ρεβάνς σε μια εβδομάδα (14/8) στο Κλάγκενφουρτ μοιάζει μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που εμφάνισε στο χορτάρι πολλές από τις περσινές παθογένειες της.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε με 10 στους 11 περσινούς

Ο ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα υποδέχθηκε τη Βόλφσμπεργκερ στον πρώτο αγώνα της ιστορικής σεζόν για εκείνον λόγω των 100 χρόνων του.



Το μεγάλο ατού για τον «Δικέφαλο», πέραν της «καυτής» Τούμπας, ήταν πριν από την σέντρα του αγώνα ο περσινός κορμός του. Από τους 11 που ξεκινούν, οι 10 ήταν και πέρσι στην ομάδα, με μοναδική νέα προσθήκη τον Κένι στο δεξιό άκρο της άμυνας.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα να αποτελούν την αμυντική τετράδα και τους Μεϊτέ, Καμαρά να είναι οι εσωτερικοί μέσοι, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Τσάλοφ στην κορυφή.

Ο Παβλένκα τον κράτησε όρθιο στα πρώτα 45 λεπτά

Ο ΠΑΟΚ μπήκε νευρικά στο ματς. Χωρίς ρυθμό. Λογικό έως ενός σημείου. Στα πρώτα είκοσι λεπτά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Να δημιουργήσει. Να χτίσει επιθέσεις μέσα από τα πόδια του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, του Τάισον. Η Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη και έφτασε κοντά στο γκολ. Ένα λάθος στη μεσαία γραμμή έφερε τον Μπαλό τετ α τετ με τον Παβλένκα έκανε το πλασέ, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ άπλωσε το τεράστιο σώμα και τα χέρια αποκρούοντας και κρατώντας το μηδέν.

Η μεγάλη στιγμή των Αυστριακών δεν ξύπνησε τους «ασπρόμαυρους», Το αντίθετο. Στο 22’ νέα ευκαιρία. Αυτή τη φορά ήταν ο Αβντιγιάι εντός περιοχής που έκανε του σουτ και ο Κεντζιόρα αυτός που τελευταία στιγμή έβαλε σωτήρια την κόντρα παραχωρώντας το κόρνερ.

Ο «Δικέφαλος» εμφάνισε στο χορτάρι πολλές από τις περσινές παθογένειες του. Κακές επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πρόβλημα στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Στο 36ο λεπτό χρειάστηκε και πάλι τον Παβλένκα. Ο Τσέχος «πορτιέρε» είπε δεύτερο «όχι» σε τετ α τετ με τον Μπαλό. Όλα ξεκίνησαν από το παιδικό λάθος του Κεντζιόρα στη μεσαία γραμμή, ο επιθετικός της Βόλφσμπεργκερ βρέθηκε απ’ το πουθενά ξανά σε τετ α τετ, πλάσαρε με το δεξί, αλλά είδε τον Παβλένκα να αποκρούει εκπληκτικά.

Ανούσια κατοχή χωρίς μια καθαρή ευκαιρία ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σχετικά καλύτερα στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, είχε ένα πεντάλεπτο (50’-55’) πίεσης δίχως, πάντως, να καταφέρει να δημιουργήσει, πλην ενός σουτ του Κένι, μεγάλους κινδύνους για την εστία της Βόλφσμπεργκερ.

Επρεπε να φτάσουμε στο 70ο λεπτό για να κοιτάξει ο Λουτσέσκου στον πάγκο του και να φέρει στο ματς τον Οζντόεφ και τον 18χρονο Ανέστη Μύθου, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε στο ματς ο Ιβανούσετς, με τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Κροάτη σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Η κατοχή έφτασε στο 64%-36% για τον ΠΑΟΚ, αλλά παρέμεινε χωρίς τη μεγάλη φάση μέχρι το φινάλε του ματς.

MVP: Όταν ο ΠΑΟΚ σε εντός έδρας ματς έχει για κορυφαίο τον τερματοφύλακα του, όπως είχε απόψε τον Παβλένκα, υπάρχει θέμα. Ο Τσέχος κράτησε τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Μπαλό ήταν ο πιο δραστήριος, αλλά και ο μοιραίος για τη Βόλφσμπεργκερ. Ο Ντιαμπατέ «σκούπισε» τα πάντα στην άμυνα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μπάμπα συνέχισε να αποτελεί πηγή κινδύνου. Ελάχιστη η συμμετοχή των Μεϊτέ και Καμαρά στο ματς. Πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ η μεσαία γραμμή.

Η ΓΚΑΦΑ: Την έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο Κεντζιόρα, αλλά τον έσωσε ο Παβλένκα. \

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Δανού Κρογκ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έχει ανηφόρα μπροστά του και θα πρέπει σε μια εβδομάδα να είναι πολύ βελτιωμένος για να πάρει την πρόκριση στα play off του Europa League. Η Βόλφσμπεργκερ ήταν η ομάδα με τις περισσότερες και πιο καθαρές ευκαιρίες στο ματς, αδικείται από το 0-0.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά (70’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (75’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (84’ Σορετίρε), Τσάλοφ (70’ Μύθου).

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαν Κίχμπαουερ): Πόλστερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μάτιτς (85’ Βόλμουθ), Πιέσινγκερ, Σεπφ, Ρένερ, Αβντιγιάι (67’ Γκάτερμαγερ), Μπάλλο (77’ Ατάνγκα), Αγκιεμάνγκ (77’ Ζούκιτς).