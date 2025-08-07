Η Βόλφσμπεργκερ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στην Αυστρία για τη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Europa League στις 14 Αυγούστου, στις 20:00.

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη σεζόν 2025-26, καθώς έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την ανώτερη Βόλφσμπεργκερ. Αυτό σημαίνει πως η πρόκριση για τα Play Off του Europa League θα κριθεί στη ρεβάνς της Αυστρίας.

Oι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν σε μια εβδομάδα ακριβώς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 20:00. Θυμίζουμε πως η Βόλφσμπεργκερ θα υποδεχτεί την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Wörthersee Stadion» του Κλάγκενφουρτ, καθώς η φυσική έδρα των Κυπελλούχων Αυστρίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA.

Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα «κλειδώσει» την παρουσία της στη League Phase του Conference League και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Ριέκα - Σέλμπουρν στα Play Off του Europa League, με τους Ιρλανδούς να έχουν προβάδισμα, καθώς νίκησαν στην Κροατία με 2-1.

Από την άλλη εάν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στην Αυστρία θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA την Ομόνοια, εκτός κι αν η Αράζ ανατρέψει το 4-0, με το οποίο ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι.