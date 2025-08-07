Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη σεζόν 2025-26, καθώς έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την ανώτερη Βόλφσμπεργκερ. Αυτό σημαίνει πως η πρόκριση για τα Play Off του Europa League θα κριθεί στη ρεβάνς της Αυστρίας.
Oι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν σε μια εβδομάδα ακριβώς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 20:00. Θυμίζουμε πως η Βόλφσμπεργκερ θα υποδεχτεί την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Wörthersee Stadion» του Κλάγκενφουρτ, καθώς η φυσική έδρα των Κυπελλούχων Αυστρίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA.
Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα «κλειδώσει» την παρουσία της στη League Phase του Conference League και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Ριέκα - Σέλμπουρν στα Play Off του Europa League, με τους Ιρλανδούς να έχουν προβάδισμα, καθώς νίκησαν στην Κροατία με 2-1.
Από την άλλη εάν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στην Αυστρία θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA την Ομόνοια, εκτός κι αν η Αράζ ανατρέψει το 4-0, με το οποίο ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.