Ο Άνταμ Τσέριν βρέθηκε σε θέση βολής μετά το κόρνερ του Τετέ, ωστόσο δεν κατάφερε να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με κεφαλιά κόντρα στη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (7/8).

Οι Πράσινοι λίγο έλειψε να κάνουν το 1-0 στο 59ο λεπτό, με τον Άνταμ Τσέριν να παίρνει την κεφαλιά ύστερα από κόρνερ που ανέλαβε να εκτελέσει ο Τετέ.

Η μπάλα πέρασε για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ, ο οποίος προηγουμένως είχε σώσει τους Ουκρανούς με δύο σερί επεμβάσεις.

Δείτε την προσπάθεια του Τσέριν