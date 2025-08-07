Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Ο Τσέριν άγγιξε το γκολ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Τετέ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (7/8).
Οι Πράσινοι λίγο έλειψε να κάνουν το 1-0 στο 59ο λεπτό, με τον Άνταμ Τσέριν να παίρνει την κεφαλιά ύστερα από κόρνερ που ανέλαβε να εκτελέσει ο Τετέ.
Η μπάλα πέρασε για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ, ο οποίος προηγουμένως είχε σώσει τους Ουκρανούς με δύο σερί επεμβάσεις.
Δείτε την προσπάθεια του Τσέριν
