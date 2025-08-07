Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Εντυπωσιακή εκτίναξη του Ρίζνικ μετά τη βολίδα του Πελίστρι
Παναθηναϊκός και Σαχτάρ Ντόνετσκ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (7/8).
Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια έφθασαν κοντά στο 1-0 λίγο πριν την ανάπαυλα (45'), με τον Πελίστρι να εξαπολύει μία βολίδα από το όριο της περιοχής, μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος.
Ο Ρίζνικ εκτοξεύτηκε και πραγματοποίησε μία απίστευτη απόκρουση διώχνοντας σε κόρνερ, με τον Πάλμερ-Μπράουν να δοκιμάζει να σκοράρει με κεφαλιά μετά την εκτέλεσή του (46΄). Ο 26χρονος Ουκρανός, ωστόσο, ήταν πάλι εκεί και μάζεψε εύκολα την μπάλα.
