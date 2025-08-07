Ο επιθετικός της Σαχτάρ Λασινά Τραορέ είναι δεδομένα εκτός και για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Λασινά Τραορέ μαζί με τον Βραζιλιάνο Κέβιν είναι δύο σημαντικές απουσίες για τη Σαχτάρ.

Ο Κέβιν δεν ήρθε με την αποστολή στην Αθήνα, δεν θα τον αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός και ο Τούρκος τεχνικός Αρντά Τουράν περιμένει να μάθει αν θα είναι έτοιμος για τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα, στην Κρακοβία της Πολωνίας. Ο Τραορέ, πάντως, δεδομένα θα είναι εκτός.

Η Σαχτάρ ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος (12/1/01) επιθετικός από τη Μπουρκίνα Φάσο, με ύψος 1,83, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, τον οποίο υπέστη στην αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής του ουκρανικού πρωταθλήματος με την Επίκεντρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Σαχτάρ: «Ο Λασινά Τραορέ τέθηκε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού. Ο επιθετικός τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο του μηρού στον αγώνα με την «Επίκεντρο». Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ευχόμαστε στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και τον περιμένουμε σύντομα πίσω στα γήπεδα».

Ο Τραορέ έπαιξε 52 λεπτά στο παιχνίδι πρωταθλήματος και 94 λεπτά στα ματς με τη Μπεσίκτας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Την περασμένη σεζόν είχε 31 ματς με 5 γκολ και 6 ασίστ, ενώ συνολικά στη Σαχτάρ μετράει 99 συμμετοχές, 24 γκολ και 17 ασίστ, από το καλοκαίρι του 2021. Νωρίτερα, ήταν στον Άγιαξ, όπου είχε 31 αγώνες με 12 γκολ και 11 ασίστ.

