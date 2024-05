Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατόρθωσε και χθες να αποφύγει την ήττα κόντρα στην Ρόμα κι έσπασε έτσι το μεγαλύτερο σερί αγώνων χωρίς ήττα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπορεί να έφτασε στο σημείο να κινδυνεύει μέχρι και να χάσει την πρόκριση στον τελικό στο χθεσινό ματς με την Ρόμα στην Γερμανία, όμως τελικά όχι μόνο πήραν την πρόκριση, αλλά δεν έχασαν καν το παιχνίδι σκοράροντας για ακόμη μια φορά στο φινάλε του αγώνα.

Με τη νέα αυτή «άρνησή» της να ηττηθεί κατόρθωσε να σπάσει το στοιχειωμένο ρεκόρ της Μπενφίκα, που δεν ηττήθηκε σε κανένα παιχνίδι την περίοδο 1963-1965, φτάνοντας συνολικά τα 48 αήττητα ματς, με τις «ασπιρίνες» να πιάνουν τα 49.

Bayer everkusen 90th minute goals this season:



90' vs Ottensen

90' vs Bremen

90+1' vs Leipzig

90+1' vs Stuttgart

90+1' vs Hoffenheim

90+1' vs West Ham

90+2' vs Sandhausen

90+2' vs Qarabag

90+3' vs Qarabag

90+4' vs Bayern

90+4' vs Qarabag

90+4' vs Augsburg

90+5' vs Bayern

90+7'… pic.twitter.com/Oxh2BymdRI