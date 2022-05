Oπαδοί της Άιντραχτ και της Γουέστ Χαμ ήρθαν στα χέρια σε παμπ της Φρανκφούρτης με έναν οπαδό των «Σφυριών» να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Μετά την «απόβαση» των οπαδών της Άιντραχτ στο Λονδίνο για το πρώτο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ για τα ημιτελικά του Europa League ήταν η σειρά των οπαδών των «Σφυριών» να ταξιδέψουν στη Φρανκφούρτη για τη ρεβάνς της ήττας από τους «Αετούς» (2-1) στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/5), όταν δύο βαν σταμάτησαν έξω από μια παμπ, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της Γουέστ Χαμ, μια ομάδα 15-20 ατόμων με καλύμματα προσώπου επιτέθηκαν στους Λονδρέζους και τραυμάτισαν έναν έξ αυτών με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο! Οι οπαδοί της Άιντραχτ επιβιβάστηκαν στα οχήματα και έφυγαν από το σημείο, με την αστυνομία να τους αναζητεί.

«Ο τραυματίας, ένας 34χρονος από τη Βρετανία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Φρανκφούρτης.

