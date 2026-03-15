Κι όμως είναι καλά: Το απίθανο «κλικ» με το πρόσωπο του Μαυροπάνου να έχει αλλοιωθεί από το σουτ του Χάαλαντ!

Κι όμως είναι καλά: Το απίθανο «κλικ» με το πρόσωπο του Μαυροπάνου να έχει αλλοιωθεί από το σουτ του Χάαλαντ!

Νότης Χάλαρης
Ο Ντίνος Μαυροπάνος σταματούσε με κάθε τρόπο τον Έρλινγκ Χάαλαντ και ένα σπουδαίο... κλικ κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η Γουέστ Χαμ μπλόκαρε τη Μάντσεστερ Σίτι και με γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου (1-1) και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην Άρσεναλ για να κατακτήσει τη φετινή Premier League, με τον Έλληνα στόπερ να έχει εντυπωσιάσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Έρλινγκ Χάαλαντ και την παρέα του και τον έκοβε με κάθε... τρόπο. Στην κυριολεξία όμως. Και ένα απίθανο κλικ το... επιβεβαίωσε.

Συγκεκριμένα σε ένα σουτ του Νορβηγού φορ, ο Μαυροπάνος κόβει τη φάση με το... πρόσωπο το οποίο έχει γίνει μία «άμορφη μάζα» από τη δύναμη της μπάλας. Και όμως ο διεθνής αμυντικός δεν έπαθε τίποτα και συνέχισε κανονικά το ματς.

