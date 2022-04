Απίστευτες εικόνες γέννησαν ξανά οι οπαδοί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίοι κατευθύνθηκαν μαζικά σαν μια «στρατιά» προς το γήπεδο της Γουέστ Χαμ για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Europa League!

Το βραβείο οπαδών για το 2022 τους ανήκει χωρίς δεύτερη σκέψη, μετά το ανεπανάληπτο σκηνικό που έστησαν στο «Καμπ Νόου». Οι 30.000 οπαδοί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης μπορεί αυτή τη φορά να έγιναν 10.000, όπως ορίζει το μάξιμουμ των φιλοξενούμενων οπαδών που επέτρεψε η Γουέστ Χαμ για τον ημιτελικό του Λονδίνου, αλλά η παρουσία τους εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή.

Σύσσωμοι οι φίλοι των Αετών ξεκίνησαν μαζική πορεία από το κέντρο της αγγλικής πρωτεύουσας προς το «London Stadium», δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «λαοθάλασσα» που ήταν ευδιάκριτη από αρκετά μακρινή απόσταση, όπως φαίνεται και στα βίντεο που τράβηξαν τόσο οι άνθρωποι της Άιντραχτ, όσο και οι Λονδρέζοι κάτοικοι.

👊🇩🇪 Eintracht Frankfurt fans on their way to the Olympic Stadium tonight.



Looks like they're going to war. 👀 pic.twitter.com/YxmBqCdw7V