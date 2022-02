Ο Φεράν Τόρες με το τελευταίο σφύριγμα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τις πολλές ευκαιρίες που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα για να πετύχει περισσότερα τέρματα και να δώσει τη νίκη στην Μπαρτσελόνα κόντρα στη Νάπολι.

Μπαρτσελόνα και Νάπολι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, μετά το 1-1 στο «Καμπ Νόου». Ο Φεράν Τόρες ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των «μπλαουγκράνα» μιας και κατάφερε να βρει δίχτυα, ύστερα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την επίθεση της ομάδας του.

Ωστόσο, δεν ήταν και λίγες οι ευκαιρίες που του δόθηκαν για να πετύχει περισσότερα τέρματα. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα, παρά το γεγονός ότι χάρη στο δικό του γκολ η Μπαρτσελόνα έμεινε όρθια, ο Φεράν Τόρες, ξέσπασε και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

😢 Ferran Torres distraught at full-time after missing quite a few chances to win the game for Barcelona v Napoli.



