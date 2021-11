Σπαρτάκ Μόσχας: Χαρακτήρισε «κλόουν» τον Σπαλέτι επειδή αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον Βιτόρια (vid)

H Σπαρτάκ Μόσχας χαρακτήρισε «κλόουν» τον Σπαλέτι για το γεγονός ότι αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Ρούι Βιτόρια, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Σπαρτάκ Μόσχας κατέκτησε μία σπουδαία νίκη στο Europa League, επικρατώντας της Νάπολι με 2-1. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρούι Βιτόρια πήγε να δώσει το χέρι του στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, αλλά ο προπονητής των «παρτενοπέι» αρνήθηκε και δεν είχε διάθεση να μιλήσει σε κανέναν.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Σπαλέτι ρωτήθηκε για το εν λόγω περιστατικό και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Δεν με χαιρέτησε πριν από το παιχνίδι. Τότε είναι που δίνεις τα χέρια με τον άλλο προπονητή, όχι στο τέλος μόνο επειδή κέρδισες», είπε ο Σπαλέτι στο Sky Sport Italia. «Πηγαίνω πάντα για να χαιρετήσω τον φιλοξενούμενο προπονητή πριν από το παιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο να το κάνετε μετά μόνο όταν έχετε κερδίσει. Πρέπει να καλωσορίσεις κάποιον στο γήπεδό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως από την πλευρά της η Σπαρτάκ Μόσχας χαρακτήρισε «κλόουν» τον Σπαλέτι μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, καθώς δεν θεώρησε σωστή τη χειρονομία του.

Two emojis to describe this? Hmm...



😎 and 🤡



So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys