Σπαρτάκ Μόσχας - Νάπολι: Η φοβερή αντίδραση του Βιτόρια όταν ο Σπαλέτι αρνήθηκε να του δώσει το χέρι (vid)

Απίθανη αντίδραση από τον τεχνικό της Σπαρτάκ Μόσχας, Ρούι Βιτόρια, τη στιγμή που ο... σκυθρωπός Σπαλέτι αρνήθηκε την καθιερωμένη χειραψία!

Σε περιπέτειες μπήκε η Νάπολι μετά την ήττα από την Σπαρτάκ Μόσχας με 2-1, αφού πλέον οι Ναπολιτάνοι έπεσαν στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου στο Europa League και έδωσαν την ευκαιρία στους διώκτες τους να τους προσπεράσουν.

Το αποτέλεσμα φυσικά δεν άρεσε καθόλου στον τεχνικό των Ιταλών, Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος ήταν φανερά εκνευρισμένος στο σφύριγμα της λήξης και δεν είχε διάθεση να μιλήσει σε κανέναν.

Όταν μάλιστα είδε τον τεχνικό των Ρώσων, Ρούι Βιτόρια, να κατευθύνεται προς το μέρος του για την καθιερωμένη χειραψία, ο Ιταλός αρνήθηκε να του δώσει το χέρι του, γεγονός που προκάλεσε μια επική αντίδραση από τον Πορτογάλο.

Napoli manager Luciano Spalletti refuses to shake Rui Vitória's hand after his side lose in Moscow...



The Spartak manager's reaction is brilliant 😂#UEL pic.twitter.com/QIIcEv64dT