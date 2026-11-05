Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (live στο Gazzetta).

Ο μεγαλομέτοχος του τριφυλλιού είχε συζήτηση με διάφορους φίλους του τριφυλλιού, μετά και την επίτευξη του τεράστιου deal, αφού όπως είναι γνωστό πήρε για 4 χρόνια τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA με το ασύλληπτο ποσό των 300 εκατ. ευρώ.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, παράλληλα, έχουν δημιουργήσει θερμή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ με την ΤΣΣΚΑ να έχει κι αυτή τη συμπαράσταση 2.000 δικών της οπαδών.

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