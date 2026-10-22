Παναθηναϊκός: Αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ σε έσοδα και προχωράει
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Conference League, αφού μετά τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, την οποία νίκησε 2-1 στο ΟΑΚΑ, διέλυσε στο Αλμάτι και την Καϊράτ με 5-1.
Η νίκη αυτή δεν έφερε μόνο τρεις ακόμα βαθμούς στο σακούλι των «πράσινων», αλλά κι έσοδα, διότι κάθε τρίποντο στην κύρια φάση της διοργάνωσης συνοδεύεται από 400 χιλ. ευρώ.
Το «τριφύλλι» είχε ήδη μαζέψει 5.965.000€, αφού κέρδισε 3.170.000€ με την συμμετοχή του στη League Phase, 525.000€ από τα προκριματικά και περί τα 2.270.000€ από το value pillar, αφού βρίσκεται 10ος στην κατάταξη και στις δύο κατηγορίες του.
Με τα επιπλέον αυτά χρήματα που εξασφάλισε σήμερα αγγίζει πλέον τα 7 εκατ. ευρώ. Έχει εξασφαλισμένα 6.765.000€ για την ακρίβεια.
Τα χρήματα που διεκδικεί o Παναθηναϊκός
Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
Κατάκτηση Conference League: 3.000.00
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