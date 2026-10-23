Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει 5 γκολ και αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 γκολ που σημείωσε πέρσι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει φτάσει ήδη τα 5 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την τρέχουσα σεζόν. Έχοντας χάσει και δύο πέναλτι.

Ο 25χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 κι έχει συμβόλαιο έως το 2029 αθόρυβα είναι φέτος ο τρίτος σκόρερ του τριφυλλιού πίσω από τον Ντέσερς, ο οποίος έχει 8 γκολ και τον Τεττέη που έχει 6.

Ο Ταμπόρδα έχει σημειώσει τα 5 γκολ φέτος σε 14 συμμετοχές και συνολικά σε 832 λεπτά που ήταν στο χορτάρι. Με τα δύο πέναλτι που έχασε κόντρα σε ΠΑΟΚ και Μπόρατς θα μπορούσε να έχει ήδη 7 γκολ σε 14 παιχνίδια, όσα είχε και την περασμένη σεζόν. Ο Αργεντινός είχε πέρσι 7 γκολ σε 28 ματς, ενώ άργησε να μπει στην εξίσωση, αφού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Βιτόρια και τον Κόντη, ενώ και με τον Μπενίτεθ άργησε να πάρει φανέλα βασικού.

Ο Νίστρουπ τον εμπιστεύεται και ο Ταμπόρδα φέτος σκόραρε κόντρα σε Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Παναιτωλικό και Καϊράτ. Σε όλα τα ματς που βρήκε δίχτυα, ο Παναθηναϊκός νίκησε. Όλα τα γκολ του Αργεντινού, μάλιστα, ήταν κομβικά. Εναντίον του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Στο Κύπελλο με τη Νίκη Βόλου σημείωσε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ του Παναθηναϊκού για το τελικό 1-0.

Στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με το σκορ στο 1-1, ευστόχησε σε πέναλτι για το 2-1 (τελικό 3-1). Με τον Παναιτωλικό (3-0) επίσης άνοιξε το σκορ και το ίδιο έκανε και στο Αλμάτι. Σ' ένα ματς που είχε 20 επιτυχημένες πάσες στις 24 στο αντίπαλο μισό βοηθώντας στη δημιουργία.

Τα περισσότερα γκολ που είχε σε μία σεζόν ο Ταμπόρδα ήταν τα 7 πέρσι με το τριφύλλι και άλλα τόσα είχε και το 2022. Τα 4 σε 16 παιχνίδια με τη Μπόκα Τζούνιορς και τα 3 σε 22 συμμετοχές με την Πλατένσε. Θέλει τρία γκολ για κάνει ρεκόρ καριέρας και δεν θ' αργήσει να τα πετύχει. Ένας παίκτης που αμφισβητήθηκε έντονα το πρώτο διάστημα στον Παναθηναϊκό, που δεν τον πίστεψαν οι προπονητές του, αλλά πλέον έχει μπει στην εξίσωση και είναι πολύτιμος για τον Νίστρουπ.



