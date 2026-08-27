Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπραν αν και έκανε προσωρινά το σε βάρος του 2-0, 2-2.

Η Μπραν ήταν η ομάδα που πέρασε στη συνέχεια του Conference League. Προηγήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Δικέφαλο του Βορρά να βγάζει στη συνέχεια επιθετική αντίδραση και να κάνει το 2-0, 2-2 με τα γκολ των Εντιαγέ και Ζαφείρη. Ωστόσο η Μπραν έκανε το 3-2 με πέναλτι που αμφισβητήθηκε από την πλευρά του ΠΑΟΚ.

