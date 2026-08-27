Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2: Τα Highlights της νίκης των Νορβηγών
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Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπραν αν και έκανε προσωρινά το σε βάρος του 2-0, 2-2.
Η Μπραν ήταν η ομάδα που πέρασε στη συνέχεια του Conference League. Προηγήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Δικέφαλο του Βορρά να βγάζει στη συνέχεια επιθετική αντίδραση και να κάνει το 2-0, 2-2 με τα γκολ των Εντιαγέ και Ζαφείρη. Ωστόσο η Μπραν έκανε το 3-2 με πέναλτι που αμφισβητήθηκε από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
@Photo credits: OPEN
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