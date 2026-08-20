Την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Χράντετς στην Τσεχία στον... τελικό που δίνει πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός εκεί που ήταν μια ανάσα από το σκορ πρόκρισης, καθώς είχε προηγηθεί της Χράντετς Κράλοβε με 2-0 με ισάριθμα τέρματα του Τεττέη, κλείστηκε χωρίς λόγω πίσω και έδωσε το δικαίωμα στους Τσέχους όχι μόνο να μειώσουν, αλλά και να ισοφαρίσουν σε 2-2.

Έτσι τα πάντα για τη ρεβάνς της Τσεχίας είναι ανοικτά, καθώς όπως ξέρετε δεν μετράνε πλέον και τα εκτός έδρας γκολ. Το ματς που θα κρίνει την πρόκριση στην League Phase του Conference League θα διεξαχθεί στο Χράντετς Κράλοβε την Πέμπτη 27/8 στις 20:00 και θα μεταδοθεί και αυτό από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.