Παναθηναϊκός – Χράντετς 2-2: Τα highlights από το ματς του ΟΑΚΑ
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Παρότι προηγήθηκε με 2-0 και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για περισσότερα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει την Χράντετς με το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
Από τον Παράδεισο του 2-0, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει στην... κόλαση μετά το 2-2 κόντρα στην Χράντετς στον πρώτο αγώνα για τα Play Offs του Conference League. Οι «πράσινοι» με δύο γκολ του Τεττέη έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο με το τελικό αποτέλεσμα να τους βάζει δύσκολα για τη ρεβάνς της Τσεχίας.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
@Photo credits: INTIME
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