Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Το δεύτερο γκολ του Ουμάρ για το 2-2
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Ο Ουμάρ με δεύτερο προσωπικό τέρμα κατάφερε στο 96' να ισοφαρίσει για τη Χράντετς Κράλοβε απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 2-2.
Από το 2-0 με τα δύο όμορφα γκολ του Τεττέη, ο Παναθηναϊκός είδε στα τελευταία λεπτά τη Χράντετς Κράλοβε να αντιδράει και να ισοφαρίζει σε 2-2.
Αρχικά ο Ουμάρ στο 89' με πλασέ μείωσε σε 2-1, ενώ ο ίδιος παίκτης στην τελευταία φάση του αγώνα έκανε το 2-2.
Στο 96' μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κόντραρε και ο Ουμάρ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας για την τσεχική ομάδα.
@Photo credits: eurokinissi
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