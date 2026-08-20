Ο Ουμάρ με δεύτερο προσωπικό τέρμα κατάφερε στο 96' να ισοφαρίσει για τη Χράντετς Κράλοβε απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 2-2.

Από το 2-0 με τα δύο όμορφα γκολ του Τεττέη, ο Παναθηναϊκός είδε στα τελευταία λεπτά τη Χράντετς Κράλοβε να αντιδράει και να ισοφαρίζει σε 2-2.

Αρχικά ο Ουμάρ στο 89' με πλασέ μείωσε σε 2-1, ενώ ο ίδιος παίκτης στην τελευταία φάση του αγώνα έκανε το 2-2.

Στο 96' μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κόντραρε και ο Ουμάρ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας για την τσεχική ομάδα.