Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Το γκολ του Ουμάρ για το 2-1
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Στο 89' η Χράντετς Κράλοβε μείωσε στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Ουμάρ.
Η Χράντετς Κράλοβε είχε δύο δοκάρια και τελικά βρήκε το γκολ στο 89' μειώνοντας σε 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Από τις κόντρες ο Ουμάρ βρήκε την ευκαιρία να βγει απέναντι στον Πένια και να τον πλασάρει σκοράροντας για την τσεχική ομάδα.
@Photo credits: eurokinissi
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