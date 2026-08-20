Στο 89' η Χράντετς Κράλοβε μείωσε στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Ουμάρ.

Η Χράντετς Κράλοβε είχε δύο δοκάρια και τελικά βρήκε το γκολ στο 89' μειώνοντας σε 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Από τις κόντρες ο Ουμάρ βρήκε την ευκαιρία να βγει απέναντι στον Πένια και να τον πλασάρει σκοράροντας για την τσεχική ομάδα.