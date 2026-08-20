Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Το γκολ του Τεττέη για το 2-0
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Μέσα σε έξι λεπτά ο Ανδρέας Τεττέη «χτύπησε» δύο φορές βάζοντας τον Παναθηναϊκό με δύο γκολ μπροστά επί της Χράντετς Κράλοβε.
Με ωραία προσωπική ενέργεια ο Τεττέη στο 55' έκανε το 1-0 επί της Χράντετς Κράλοβε και έξι λεπτά μετά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0.
Ο Τσιριβέγια πάσαρε στον Τεττέη, αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή και με ένα τρομερό «σκάψιμο» βρήκε δίχτυα γράφοντας το 2-0.
@Photo credits: eurokinissi
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