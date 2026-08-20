Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Εξαιρετική ενέργεια Τεττέη για το 1-0
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Ο Ανδρέας Τεττέη κατάφερε στο 55' να ξεκλειδώσει την άμυνα της Χράντες Κράλοβε και με ωραία προσωπική ενέργεια να κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε είχε φτάσει στο 55' και οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν είχαν καταφέρει να απειλήσουν σοβαρά τους Τσέχους. Στο λεπτό αυτό ωστόσο μετά από ένα κακό διώξιμο της άμυνας των φιλοξενουμένων η μπάλα έφτασε στον Τεττέη που με εξαιρετική ενέργεια και σουτ σκόραρε κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».
@Photo credits: INTIME
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