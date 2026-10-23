Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2030. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να ακολουθήσει σύντομα στον ίδιο δρόμο.

Με απόσταση λίγων εβδομάδων, στον ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν κλείσει θετικά δύο υποθέσεις που παρέμεναν ανοιχτές για αρκετό καιρό. Η πρώτη υπόθεση έκλεισε χθες το μεσημέρι όταν προέκυψε η είδηση περί οριστικής συμφωνίας μεταξύ διοίκησης και Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο Γιαννιτσιώτης στόπερ συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030, με σαφώς καλύτερες οικονομικές απολαβές. Για τη δεύτερη, αυτή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στη Μικράς Ασίας επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξει ανάλογη κατάληξη.

Στην περίπτωση του «Ζίλε», η αισιοδοξία που υπάρχει στην Τούμπα δεν προκύπτει απ' το πουθενά.

Ο Σέρβος αρχηγός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στη Μικράς Ασίας θεωρούν ότι το θέμα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην άφιξη του Γιόβιτσα Ζίβκοβιτς στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας του Αντρίγια εδώ και χρόνια δεν περιορίζεται στον ρόλο του οικογενειακού συμβούλου. Έχει ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση της καριέρας του γιου του και γνωρίζει πολύ καλά τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ.

Και δεν μιλάμε για μια τυπική γνωριμία...

Οι δύο άνδρες έχουν επικοινωνήσει προσωπικά στο παρελθόν για το συμβόλαιο του Σέρβου μεσοεπιθετικού. Τον Νοέμβριο του 2021, ο Γιόβιτσα είχε συνοδεύσει, μαζί με δικηγόρο, τον γιο του στα γραφεία της ΠΑΕ για την τότε επέκταση της συνεργασίας τους. Δύο χρόνια αργότερα, ο Σαββίδης ανέλαβε ξανά προσωπικά τις επαφές που οδήγησαν στη συμφωνία μέχρι το 2027.

Υπάρχει, λοιπόν, ένα ιστορικό συνεννόησης και μια σχέση εμπιστοσύνης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η νέα υπογραφή είναι δεδομένη. Σημαίνει, όμως, ότι οι άνθρωποι που θα κληθούν να συμφωνήσουν γνωρίζονται καλά και έχουν βρει λύσεις στο παρελθόν.

Ο Ζίβκοβιτς δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έξι χρόνια στην Τούμπα, αρχηγός, με αριθμούς και παρουσία που τον έχουν τοποθετήσει ανάμεσα στους σημαντικότερους ξένους ποδοσφαιριστές της ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Απέναντι στον Ηρακλή, οι δύο ασίστ του έφεραν την ανατροπή. Πρώτα για το γκολ του Σιμόν Μπάνζα και έπειτα για την κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Ο αρχηγός υπέγραψε, με τον δικό του τρόπο, τη νίκη.

Τώρα απομένει να δούμε αν θα βάλει και την υπογραφή που περιμένουν στην Τούμπα.