ΠΑΟΚ: Τελευταία προπόνηση πριν τη Μπραν παρουσία οπαδών στη Νέα Μεσημβρία
Ο ΠΑΟΚ προπονείται αυτή την ώρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με τη Μπραν στα Play-Off του Conference League.
Η τελευταία προπόνηση των «ασπρόμαυρων» πριν από το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης (20/8) στην Τούμπα έχει και παρουσία κόσμου, καθώς φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να εμψυχώσουν τον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του.
Ο Ιταλός τεχνικός καταστρώνει τα τελικά πλάνα του έχοντας συγκεκριμένα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι παραμένουν εκτός, ενώ ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να λύσει αφορά τη θέση πίσω από τον επιθετικό μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
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Νωρίτερα, ο Λίσι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία για την πρώτη μάχη με τους Νορβηγούς, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την παρουσία του στη League Phase του Conference League.
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