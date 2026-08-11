Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με 2-1.

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά στην παράταση πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Οι πράσινοι με τον Λιβάι Γκαρσία στην ενδεκάδα βρήκαν το 0-1 στο 60'. Ο Λιβάι Γκαρσία από πλάγια δεξιά εντός περιοχής έκανε ένα φανταστικό αριστερό πλασέ και νίκησε στο ντεμπούτο του τον Μαρίνοφ για το 1-1.

Στο 87' ο Ντβάλι ισοφάρισε για τους Βούλγαρους με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Ντέσερς στο 94' έδωσε ξανά το προβάδισμα στο τριφύλλι και μαζί την πρόκριση.

Ο Γιάγκουσιτς βρήκε τον Κυριακόπουλο, ο οποίος σέντραρε, ο Μαρίνοφ δεν απομάκρυνε και ο Νιγηριανός φορ σκόραρε σε κενή εστία.

Τα highlights του αγώνα