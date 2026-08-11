ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά στην παράταση πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.
Οι πράσινοι με τον Λιβάι Γκαρσία στην ενδεκάδα βρήκαν το 0-1 στο 60'. Ο Λιβάι Γκαρσία από πλάγια δεξιά εντός περιοχής έκανε ένα φανταστικό αριστερό πλασέ και νίκησε στο ντεμπούτο του τον Μαρίνοφ για το 1-1.
Στο 87' ο Ντβάλι ισοφάρισε για τους Βούλγαρους με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Ντέσερς στο 94' έδωσε ξανά το προβάδισμα στο τριφύλλι και μαζί την πρόκριση.
Ο Γιάγκουσιτς βρήκε τον Κυριακόπουλο, ο οποίος σέντραρε, ο Μαρίνοφ δεν απομάκρυνε και ο Νιγηριανός φορ σκόραρε σε κενή εστία.
Τα highlights του αγώνα
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