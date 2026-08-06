Ο Παναθηναϊκός παίζει με την φωτιά αλλά θα περάσει στη Σόφια αν είναι σοβαρός!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την εικόνα του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ.

Το κακό για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ δεν ήταν η ισοπαλία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Υπάρχει και ο επαναληπτικός στη Σόφια για να δείξει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο, να κάνει την δουλειά και να πάρει την πρόκριση για τα play offs του Conference League. Ούτε και η προβληματική του εικόνα σε άμυνα και επίθεση ήταν το πιο κακό μαντάτο. Το χειρότερο από όλα για το Τριφύλλι ήταν το γεγονός πως ήταν σαν να συνέχιζε ως εικόνα στο χορτάρι από εκεί που σταμάτησε στον επαναληπτικό κόντρα στην Πάκσι.

Σαν να υπήρχε μία συνέχεια, ένα τρίτο ημίχρονο, στο οποίο παρατηρούσες τις ίδιες αδυναμίες, κάποιες από αυτές απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή και την συνθήκη της δημιουργίας μίας νέας ομάδας, με έναν προπονητή που βρίσκεται στην Αθήνα επτά εβδομάδες. Δεν παύουν, όμως, να είναι αδυναμίες που σε κάνουν να παίζεις με την… φωτιά απέναντι σε ένα σύνολο χαμηλής ποιότητας που ήξερε πάρα πολύ καλά να περιμένει στο μισό γήπεδο, να αμύνεται μαζικά με αποτελεσματικότητα και να ψάχνει τις στιγμές στους χώρους.

Από την αδυναμία του να διώξει σωστά την μπάλα στα κόρνερ(όπως και κόντρα στους Ούγγρους), ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα πεντάλεπτο υπεροχής στους Βούλγαρους, απειλήθηκε και σε μία στιγμή όπου αρκετοί λειτούργησαν λάθος (Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Πελίστρι) δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης. Ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, κόντρα στην δική του ανωτερότητα μέσα από την κατοχή και την κυκλοφορία που έφερε το υπέροχο γκολ του Γιάγκουσιτς αλλά αυτό μπορεί να συμβεί.

Οι «πράσινοι» δεν λειτούργησαν ιδανικά ούτε και απόψε στο αμυντικό τους transition, προσέφεραν πολλούς χώρους και ευτυχώς ήταν εκεί ο Πένια στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους για να σώσει την ομάδα του από τα χειρότερα. Είτε εξαιτίας της απόλυτα επιθετικής στάσης στο χορτάρι με δέκα παίκτες πάνω από την σέντρα, είτε εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά ο Παναθηναϊκός όταν χάνει την μπάλα, είτε εξαιτίας των τοποθετήσεων των παικτών όταν η ομάδα είναι σε φάση επίθεσης(rest defence), είτε εξαιτίας των χαρακτηριστικών των κεντρικών του μέσων που είναι soft, υπάρχει «καμπανάκι» στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Σημαντικό.

Από κει και πέρα, το σύνολο του Νίστρουπ δεν είχε καλή εικόνα ούτε στο δημιουργικό κομμάτι, έφτιαξε λίγα πράγματα, δεν βρήκε σωστές αποφάσεις στο… πούλμαν των Βούλγαρων, καθυστερούσε στο να αλλάξει πλευρά στην επίθεσή του, δεν έβγαλε παρά ελάχιστα περάσματα στο 1vs1, δεν βρήκε συνεργασίες σε μικρούς χώρους και οι αλλαγές έκαναν ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Δεν έδωσαν απολύτως τίποτα. Ούτε ένας. Όλα αυτά οδήγησαν σε ένα δεύτερο μέρος χωρίς ουσιαστική απειλή για τον αντίπαλο που έφερε ξεκούραστα την ισοπαλία για την ΤΣΣΚΑ, με τον Ραστόντερ να σπαταλά με πρόχειρες ενέργειες κάποιες από τις λίγες καλές στιγμές που δημιούργησαν οι συμπαίκτες του.

Σε ατομικό επίπεδο: Ο Πένια έκανε ένα καλό παιχνίδι, όπως και οι δύο στόπερ. Κακό βράδυ για τους δύο μπακ, τον Κυριακόπουλο και τον Τσάπρα, επιθετικά και αμυντικά. Ο Τσάπρας, μάλιστα, αντίκρισε κάρτα σε τρίτο σερί ματς και χάνει τον επαναληπτικό. Καμαρά και Τσιριβέγια στο δεύτερο μέρος δεν προσέφεραν όσο θα έπρεπε απέναντι στην κλειστή άμυνα και όσο είχαν προσφέρει στο πρώτο. Ο Γιάγκουσιτς ήταν όαση και κακώς αντικαταστάθηκε. Ελάχιστα πράγματα από Αντίνο και Πελίστρι, κακές επιλογές, επαφές και αποφάσεις από τον Ραστόντερ. Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τσέριν, Κάτρης, Κοντούρης δεν έδωσαν αυτό που περίμενε ο προπονητής, το κάτι παραπάνω…

Κλείνοντας: Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή την εποχή σε μία διαδικασία δύσκολη, επίπονη και απαραίτητη. Σε διαδικασία να δημιουργήσει την νέα του αγωνιστική ταυτότητα, βάζοντας στο ρόστερ συνεχώς νέους ποδοσφαιριστές και χάνοντας παράλληλα σημαντικά κομμάτια του παζλ, όπως ο Καλάμπρια και ο Τεττέη. Μέσα σε αυτή την διαδικασία που δεν μπορείς να πατήσεις… skip και να βρεθείς τέσσερις μήνες μπροστά, ο Νίστρουπ καλείται να βρει την ισορροπία, την συνταγή για να κάνει το Τριφύλλι το αυτονόητο και να περάσει στη League phase του Conference League.

Απόψε ήταν ένα «καμπανάκι» που όλοι θα πρέπει να πάρουν στα σοβαρά ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι το φαβορί, εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, ωστόσο, κανείς δεν πέρασε ποτέ μόνο με την φανέλα. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να δείξει πως πήρε την επόμενη Τρίτη για να μην βάλει τον εαυτό του σε μία κατάσταση που κανείς δεν θέλει να σκεφθεί, βελτιώνοντας τις έως τώρα του αδυναμίες…