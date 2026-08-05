Ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε νωρίς με τον Γιάγκουσιτς, εν συνεχεία... έσβησε, δεν απέφυγε τα λάθη, ήταν ακίνδυνος και «κατάφερε» να μην κερδίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 (1-1) μετατρέποντας την ρεβάνς της Τρίτης στη Σόφια σε... πρόωρο τελικό για να παραμείνει στο Conference League! Αποδοκιμασίες στο φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 25.000 οπαδούς του. Έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία παρουσιάστηκε μαχητική και στις 11 του μήνα πάει για «τελικό» στη Σόφια, ώστε να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Οι πράσινοι αν και μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με τον Γιάγκουσιτς, δέχθηκαν το 1-1 στο 31' κι έκτοτε δεν κατάφεραν να «πνίξουν» την αντίπαλό τους και να βρουν ένα δεύτερο γκολ για να πάρουν τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα είναι πιο ποιοτική ομάδα, όμως, θα πρέπει να έχει πιο καθαρό μυαλό και φαντασία επιθετικά για να απειλήσει την ΤΣΣΚΑ και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το θετικό είναι ότι ο Νίστρουπ θα έχει τον Λιβάι Γκαρσία στη ρεβάνς (αμφίβολος ο Τεττέη), ώστε να είναι το τριφύλλι πιο επικίνδυνο.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο δίλημμα Πελίστρι ή Ζαρουρί στο δεξί άκρο της επίθεσης, επέλεξε τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Στα χαφ, παράλληλα, άφησε εκτός τον Τσέριν και με τους Καμαρά, Γιάγκουσιτς έπαιξε ο Τσιριβέγια. Αριστερά στην επίθεση ήταν ο Αντίνο.

Στην κορυφή της επίθεσης ήταν φυσικά ο Ραστόντερ, από τη στιγμή που δεν ήταν διαθέσιμος ο Τεττέη. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Πένια, δεξί μπακ ο Τσάπρας κι αριστερό ο Κυριακόπουλος. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούσαν οι Ολλανδοί Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και στα χαφ οι Καμαρά, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 παρατάχθηκε από τον τεχνικό της Γιούρι Βάσεφ με 4-4-2. Ο Μαρίνοφ στο τέρμα, δεξιά ο Μεντίνα, αριστερά ο Γκάσεβιτς και στόπερ οι Ντβόλι, Χόφμαν. Στα χαφ οι Ζαμζεμί, Κουέγιαρ, δεξιά στην επίθεση ο Μασιέλ, αριστερά ο Ρούσεφ και ο Μέγερ πίσω από τον Ίλιεφ.

Γκολάρα ο Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός με την ώθηση του κόσμου του επιχείρησε να μπει δυνατά και στο 3' σε φάση διαρκείας έγινε το σουτ από τον Τσιριβέγια, αλλά ο Ντβάλι έδιωξε με το κεφάλι ενώ η μπάλα είχε πορεία προς την εστία.

Στο 19' η ΤΣΣΚΑ 1948 απείλησε για πρώτη φορά. Βγήκε στην αντεπίθεση από την αδράνεια του Κυριακόπουλου και ο Μέγερ από το όριο της μεγάλης περιοχής έκανε το δεξί πλασέ και η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Πένια.

Στο 21' έγινε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο από αριστερά έβγαλε υπέροχη σέντρα, ο Γιάγκουσιτς μπήκε ως κρυφός φορ στην περιοχή και με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μαρίνοφ για το 1-0.

Ψυχρολουσία με Ρούσεφ, μπλόκαρε το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, δεν «έπνιξε» την ΤΣΣΚΑ. Οι Βούλγαροι κυκλοφόρησαν τη μπάλα, αλλά έστω κι έτσι στο 26' θα μπορούσε να γίνει το 2-0. Ο Ντε Φράι βγήκε πρώτος στην μπάλα, εξαπέλυσε ένα τρομερό βολέ με το δεξί εκτός περιοχής κι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μαρίνοφ σε κόρνερ.

Στο 29' ο Ζεμζέμι επιχείρησε αριστερό σουτ μετά το κόρνερ και ο Γιάγκουσιτς - κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο - με σωτήριο τάκλιν απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 31', όμως, έγινε το 1-1, Συνδυασμός των Βούλγαρων ο Μασιέλ έκανε άτσαλο σουτ, η μπάλα στρώθηκε στον Ρούσεφ κι αυτός σε κενό τέρμα ουσιαστικά ισοφάρισε.

Αυτό το γκολ «μπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό κι έδωσε αυτοπεποίθηση στην ΤΣΣΚΑ. Οι παίκτες του Νίστρουπ δεν είχαν καθαρό μυαλό, δεν έπαιζαν στα μεσοδιαστήματα, ενώ έλειψε και η ατομική ενέργεια με αποτέλεσμα στο σκορ στο ημίχρονο να μην αλλάξει.

Το τριφύλλι μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στα 30 δευτερόλεπτα είχε ευκαιρία. Κάθετη του Τσιριβέγια στον Ραστόντερ, εκείνος κοντρόλαρε κι εκτέλεσε, αλλά αδύναμα με το δεξί και ο Μαρίνοφ μπλόκαρε. Στο 52' ο Γιάγκουσιτς έκανε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής και ο Μαρίνοφ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Σωτήρας Πένια

Στο 57' το ματς θα μπορούσε να στραβώσει πολύ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούσεφ πήρε τη μπαλιά, ο Φαν Ντρόνγκελεν, τον κάλυπτε, ο Βούλγαρος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και πλάσαρε με το δεξί με τον Πένια ν' αποκρούει εκπληκτικά με το αριστερό χέρι και να κρατάει το 1-1.

Ο Νίστρουπ έκανε στη συνέχεια την πρώτη αλλαγή περνώντας δεξιά στην επίθεση τον Ταμπόρδα. Στο 64' οι πράσινοι κυκλοφόρησαν τη μπάλα, αλλά ο Αντίνο με το δεξί εντός περιοχής σούταρε άουτ.

Ο Νίστρουπ έκανε τις επόμενες αλλαγές στο 67', περνώντας αριστερά τον Ζαρουρί και στα χαφ τον πιο επιθετικογενή Τσέριν κι εκτελεστή στατικών φάσεων, αντί του Καμαρά. Στο 71' ο Ραστόντερ πήρε την μπάλα με πλάτη στο τέρμα, γύρισε κι εκτέλεσε με το δεξί, αλλά και πάλι μάζεψε ο Μαρίνοφ στην αριστερή γωνία με διπλή προσπάθεια.

Ο Παναθηναϊκός πίεζε, όμως, δεν μπορούσε να βρει χώρους και μεγάλες φάσεις. Στο 80' η ΤΣΣΚΑ απείλησε με κόρνερ. Το εκτέλεσε ο Ρούσεφ και η κεφαλιά του Ντβάλι στο ύψος της μικρής περιοχής έφυγε άουτ.

Δοκάρι οι Βούλγαροι

Στο 81' ο Πένια απέκρουσε το σουτ του Ντιαλό σε κόρνερ και από στατική φάση κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός. Στην εκτέλεση του Ρούσεφ η άμυνα απομάκρυνε και ο Γκάσεβιτς εκτός περιοχής έκανε ένα τρομερό αριστερό σουτ και η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ. Στο 90' οι Βούλγαροι έφυγαν στην κόντρα, αλλά το σουτ του Ντιαλό βρήκε στον Ντε Φράι κι έφτασε στα χέρια του Πένια.

Ο MVP: Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς πέτυχε ένα γκολ και όσο είχε δυνάμεις ήταν εξαιρετικός. Φοβερός για την ΤΣΣΚΑ ο Ρούσεφ. Είχε το γκολ, μία μεγάλη ευκαιρία, βοηθούσε αμυντικά, είχε καλές εκτελέσεις στατικών φάσεων. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.

Στο ύψος τους: Ο Πένια έκανε μία μεγάλη απόκρουση και γλίτωσε το 1-2. Εξαιρετικό ματς για τους Βούλγαρους ο στόπερ Ντβάλι και ο Μεμζέμι.

Η γκάφα: Ο Κυριακόπουλος στο 1-1 έχασε από την αρχή τη φάση. Στη συνέχεια όλος ο Παναθηναϊκός έδειξε υπνωτισμένος.

Αδύναμος κρίκος: Ο Ραστόντερ έδωσε μία πρόκριση με την Πάκσι, αλλά με την ΤΣΣΚΑ όσες φορές βρέθηκε στην περιοχή δεν είχε τα ιδανικά τελειώματα. Μέτριο ματς και οι Πελίστρι, Κυριακόπουλος, δεν βοήθησε με την είσοδό του επιθετικά ο Ταμπόρδα, χαμένος στα δεξιά.

Το στραγάλι: Ο Ιταλός Μαρκέτι άφηνε τον ρυθμό, δεν έκανε κάποιο σοβαρό λάθος.

Το ταμείο του GAZZETTA: Το 1-1 με την εικόνα που είχε ο αγώνας κρίνεται δίκαιο αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (85' Κάτρης), Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά (67' Τσέριν), Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς (85' Κοντούρης), Αντίνο (67' Ζαρουρί), Πελίστρι (60' Ταμπόρδα), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948 (Γιούρι Βάσεφ): Μαρίνοφ, Μεντίνα, Γκάσεβιτς, Ντβάλι, Χόφμαν, Ζαμζεμί, Κουέγιαρ (73' Φράνκο), Μασιέλ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ίλιεφ (66' Ντιαλό).