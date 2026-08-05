Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στη Σόφια από την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 11 Αυγούστου στις 20:30.

Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια θα επιδιώξει να σφραγίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League.

Εκεί, όπου θ' αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας. Αύριο θα γίνει το πρώτο ματς στην Τσεχία στις 20:00.

Οι πράσινοι, λοιπόν, θα παίξουν την Τρίτη 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας, το εθνικό στάδιο της Βουλγαρίας, το οποίο χρησιμοποιεί η ΤΣΣΚΑ 1948 για τα παιχνίδια της στην Ευρώπη και το ματς θα ξεκινήσει στις 20:30. Το ματς είχε μετατεθεί από την UEFA, επειδή εντός παίζει την Πέμπτη 13 του μήνα η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Για το συγκεκριμένο ματς να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προμηθευτεί 1.600 εισιτήρια και παρά το ότι είμαστε σε έναν μήνα που ο περισσότερος κόσμος είναι διακοπές, αναμένεται το τριφύλλι να νιώσει ότι παίζει εντός έδρας.