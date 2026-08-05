Η ΤΣΣΚΑ 1948 ισοφάρισε στο 31' τον Παναθηναϊκό με τον Ρούσεφ.

Ο Παναθηναϊκός στο 31' δέχθηκε την ψυχρολουσία από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με γκολ του Ρούσεφ, ο οποίος έκανε το 1-1.

Στο 26', ωστόσο, οι πράσινοι άγγιξαν το 2-0. Τρομερό βολέ με το δεξί εκτός περιοχής του Ντε Φράι, ανάγκασε τον Μαρίνοφ σε μεγάλη επέμβαση.

Στο 29' ο Ζεμζέμι έκανε το αριστερό σουτ μετά το κόρνερ, κι έβαλε σωτήρια την κόντρα ο Γιάγκουσιτς σε κόρνερ.

Αλλά στο 31' συνδυασμός των Βούλγαρων ο Μασιέλ έκανε άτσαλο σουτ, η μπάλα στρώθηκε στον Ρούσεφ κι αυτός σε κενό τέρμα ουσιαστικά ισοφάρισε.



