Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 21' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Αντίνο έκανε την σέντρα και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Ένα λεπτό μετά την συμπλήρωση των πρώτων 20' του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 21' ο Αντίνο έκανε ωραία προσπάθεια και ακόμα πιο ωραία σέντρα με τον Γιάγκουσιτς να κάνει την κεφαλιά και να ανοίγει το σκορ για το «τριφύλλι» γνωρίζοντας την αποθέωση.