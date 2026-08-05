Ο Λιβάι Γκαρσία είναι και με τη... βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ Μόσχας και το Τριφύλλι τον παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό video.

Λιβάι Γκαρσία ή αλλιώς ο Σπάιντερμαν του Παναθηναϊκού! Ο 28χρονος εξτρέμ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από το Τριφύλλι με τη μορφή δανεισμού από τη ρωσική Σπαρτάκ Μόσχας.

Οι Πράσινοι με έναν άκρως φαντασμαγορικό τρόπο ανέβασαν ένα video στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, στο οποίο ο Λιβάι παρουσιάζεται ως Σπάιντερμαν που πετάει με τον ιστό του στον αθηναϊκό ουρανό, θέλοντας να καλωσορίσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ.