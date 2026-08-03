Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού - Μπραν στα playoffs του Conference League, σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τα playoffs του Conference League, στο απευκταίο σενάριο που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο νικητής του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού - Μπραν θα διασταυρωθεί με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Το προφίλ του Απόλλων Λεμεσού

Ο Ερνάν Λοσάδα είναι ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του τον περασμένο Δεκέμβριο (2025), μετά την αποχώρηση του Σωφρόνη Αυγουστή. Ο 44χρονος τεχνικός από την Αργεντινή οδήγησε τον σύλλογο μέχρι την 3η θέση στο περσινό πρωτάθλημα Κύπρου, πραγματοποιώντας ορισμένες πολύ καλές εμφανίσεις. Συνολικά, σε 29 παιχνίδια έχει απολογισμό 19 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες, ενώ στο παρελθόν κάθισε στον πάγκο των Ντεϊνζέ, Μόντρεαλ, DC United και Μπερσότ.

Ο... δικός μας από το πέρασμά του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, Μπράντον Τόμας είναι ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στον Απόλλωνα. Πρόκειται μάλιστα για τον παίκτη με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ (1 εκατ. ευρώ βάσει Transfermarkt), ενώ βρίσκεται στη Λεμεσό από τον περασμένο Αύγουστο. Συνολικά, σε 40 ματς έχει σκοράρει 13 φορές και έχει μοιράσει 8 γκολ.

Αρκετοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από την ομάδα της Λεμεσού, χωρίς ωστόσο να φέρουν χρήματα στα ταμεία, καθώς έφυγαν είτε ελεύθεροι είτε με λήξη δανεισμού. Ένας εξ' αυτών και ο -επίσης δικός μας- Πραξιτέλης Βούρος, που επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ηρακλή. Όσον αφορά τις προσθήκες, ο Κόνορ Γκόλντσον είναι η σπουδαιότερη (αποκτήθηκε ως ελεύθερος), όμως το τελευταίο διάστημα είναι εκτός, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στα μέσα Ιουλίου.

Το προφίλ της Μπραν

Η Μπραν πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της το 2025-26, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Η νορβηγική ομάδα συμμετείχε στο Europa League και ξεκίνησε την πορεία της από τα προκριματικά, όπου απέκλεισε διαδοχικά τη Βίκινγκουρ Γκότα και τη Ρέιντζερς, πριν εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase με εμφατικό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, την οποία νίκησε με συνολικό σκορ 6-1 (2-1 εντός και 4-0 εκτός).

Προπονητής της ομάδας είναι ο Έιρικ Χόρνελαντ, ο οποίος αποτελεί τον άνθρωπο που έδωσε ξανά στη Μπραν σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο Νορβηγός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με ένταση, επιθετική φιλοσοφία και έμφαση στην οργάνωση, μετατρέποντας την ομάδα του Μπέργκεν από μια παραδοσιακή δύναμη της χώρας σε έναν σύλλογο με σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Φέλιξ Χορν Μίρε, ο οποίος αποτελεί τον «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής. Ο Νορβηγός χαφ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι, την καλή τεχνική κατάρτιση και την ισορροπία που προσφέρει τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ και σημείο αναφοράς στον τρόπο παιχνιδιού της Μπραν.

Στο μεταγραφικό πάρε-δώσε οι Ντιόπ, Ατλί-Μάγκνουσον, Μάνι-Ίνγκασον, Χολμ και Ματοντό αποτελούν τις σημαντικότερες για την ομάδα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, ενώ παρελθόν από τον σύλλογο είναι οι Χέλαντ, Χέγκεμπο, Κορνβιγκ, Σέρι-Λάρσεν και Χάνσεν.

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος του Βορρά τέθηκε πέρυσι αντιμέτωπος με την Μπραν στη Θεσσαλονίκη και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.