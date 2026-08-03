ΠΑΟΚ: Με Μπραν ή Aπόλλων Λεμεσού στα Playoffs του Conference League
Όχι σε μια αλλά σε δυο κληρώσεις βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) ο ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League με την Άντερλεχτ, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα.
Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έμαθε πως θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι αν πάρει την πρόκριση απέναντι στους Βέλγους, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην τα καταφέρει. Αν αποκλειστεί λοιπόν, θα βρεθεί στα Playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού (τον νικητή) για είσοδο στην 3η τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Η ημερομηνία του πρώτου αγώνα είναι η 20η Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ εκείνη της ρεβάνς στις 27/8.
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