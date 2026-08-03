Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League σε περίπτωση που προκριθεί απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός στον δρόμο για τη League Phase του Conference League! Το Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League, εφόσον κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948.

Το προφίλ της Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας επέστρεψε πέρυσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από μία δύσκολη περίοδο και συμμετείχε στο Conference League της σεζόν 2025-26. Η τουρκική ομάδα ξεκίνησε από τα προκριματικά της διοργάνωσης, όπου απέκλεισε τη Σεντ Πάτρικς με συνολικό σκορ 7-3 (1-4 εκτός και 3-2 εντός), όμως στη συνέχεια αποκλείστηκε στα playoffs από τη Λωζάνη με συνολικό σκορ 2-1, χάνοντας την ευκαιρία να μπει στη League Phase του θεσμού.

Προπονητής της ομάδας ήταν ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος ανέλαβε να επαναφέρει την Μπεσίκτας σε πρωταγωνιστικό επίπεδο. Ο Νορβηγός τεχνικός έφερε μεγαλύτερη πειθαρχία και προσπάθησε να δημιουργήσει μία ομάδα με πιο ευρωπαϊκή αγωνιστική ταυτότητα. Στόχος του συλλόγου είναι να επιστρέψει στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου, έχοντας ως βάση την εμπειρία και την ποιότητα παικτών με παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Σόλσκιερ είχε θητεία και στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία έγραψε και τη δική του ιστορία ως πάικτης.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Βέλγος αριστερός εξτρέμ, Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος αποκτήθηκε ως Πρωταθλητής Αγγλίας από την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με ποσό-ρεκόρ για τον τουρκικό σύλλογο. Πολύ σημαντικές προσθήκες ήταν αυτές των γκολκίπερ Νίμπελ και ο κεντρικός μέσος Κοκτσού. Οι Ντεστάνογλου, Μούτσι και Γκοκχάν ήταν -μεταξύ άλλων- οι πιο κομβικές απώλειες για τους Τούρκους.

Το προφίλ της Χράντετς Κράλοβε

Η Χράντετς Κράλοβε επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 31 ολόκληρα χρόνια. Η ομάδα δεν είχε συμμετοχή στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη σεζόν 2025-26, αλλά η επιστροφή της στα προκριματικά αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για έναν σύλλογο που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει σταθερά τη θέση του στο τσεχικό ποδόσφαιρο.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Ντέιβιντ Χόρεϊς, ο οποίος αποτελεί τον άνθρωπο που έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη αγωνιστική άνοδο της Χράντετς. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα απέκτησε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, βασισμένη στην οργάνωση, την ένταση και τη συνοχή. Η σεζόν 2025-26 καταγράφηκε ως η καλύτερη της στην εποχή του επαγγελματικού τσεχικού πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδό της.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Άνταμ Βλκάνοβα, ο οποίος αποτελεί τον βασικό δημιουργικό άξονα της Χράντετς Κράλοβε. Ο Τσέχος μεσοεπιθετικός διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, καλή επαφή με την μπάλα και την ικανότητα να δημιουργεί ρήγματα ανάμεσα στις γραμμές. Με την εμπειρία του από τη Βικτόρια Πλζεν και τις συμμετοχές του στην Εθνική Τσεχίας, προσφέρει ποιότητα και ηρεμία στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Τη σεζόν 2025-26 παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του συλλόγου, καταγράφοντας σημαντική συνεισφορά σε γκολ και ασίστ.

Στο μεταγραφικό πάρε-δώσε, Σλόνσιτς, Βαλέντα και Βίσνερ είναι οι σημαντικότερες προσθήκες για τους Τσέχους, ενώ στο κομμάτι των αποχωρήσεων ο κεντρικός Πίλαρ ήταν η πιο αισθητή απώλεια για την ομάδα, που σε γενικές γραμμές κράτησε τον περυσινό κορμό ενόψει της νέας σεζόν.