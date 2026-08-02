Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σύντομα θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι μία πολύτιμη μονάδα για τον Παναθηναϊκό και σύντομα μπορεί να εξελιχθεί σε μία εσωτερική μεταγραφή!

Τα νέα για τον 31χρονο (8/12/94) Νιγηριανό επιθετικό είναι ευχάριστα στο τριφύλλι. Η εξέλιξη μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού η πορεία της αποθεραπείας του εξελίχθηκε με τον ιδανικό τρόπο και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο ιατρικό τιμ να ανάψει το πράσινο φως για να ενσωματωθεί στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας.

Στον Παναθηναϊκό είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη στάση και τη συμπεριφορά του Ντέσερς. Ο επαγγελματισμός του, όπως ανέφεραν, υπήρξε αψεγάδιαστος το καλοκαίρι κάνοντας προσωπικές θεραπείες και ενδυνάμωση. Πήγε στην προετοιμασία στην Ολλανδία και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα του και πλέον μπορεί να ειπωθεί ότι μετράει αντίστροφα.

Το πλάνο χρησιμοποίησής του σε συνθήκες αγώνα είναι για το πρώτο ματς των playoffs του Conference League, σε περίπτωση που περάσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, δηλαδή στις 20 Αυγούστου. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη κι ένα ευχάριστο νέο για τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Ντέσερς είναι έμπειρος, μα και ικανός φορ. Έχει το εύκολο γκολ, περισσότερο από κάθε άλλον στο ρόστερ και η επιστροφή του θα λύσει τα χέρια του Νίστρουπ.

Ο Ντέσερς, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2028, την περασμένη σεζόν υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της σεζόν. Τον ξεπέρασε, αλλά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής υπέστη βαριά θλάση. Αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση, έμεινε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν και με το τριφύλλι κατέγραψε μόλις 8 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ.



