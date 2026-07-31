Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, στη Σόφια, θα κάνει σέντρα στις 20:30.

Ο Παναθηναϊκός αν και δυσκολεύτηκε κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι και πλέον καλείται να κάνει το ίδιο και με την ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία είναι η αντίπαλος του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η σέντρα θα γίνει στις 21:30, ενώ η UEFA όρισε και την ώρα της ρεβάνς, η οποία θα κάνει σέντρα στις 20:30.