Παναθηναϊκός: Η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948
Ο Παναθηναϊκός αν και δυσκολεύτηκε κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι και πλέον καλείται να κάνει το ίδιο και με την ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία είναι η αντίπαλος του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια την Τρίτη 11 Αυγούστου.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η σέντρα θα γίνει στις 21:30, ενώ η UEFA όρισε και την ώρα της ρεβάνς, η οποία θα κάνει σέντρα στις 20:30.
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