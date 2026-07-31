Τα δύο μπλοκ της κλήρωσης των play offs του Conference League για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Αν και ίδρωσε, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε το εμπόδιο της αξιόμαχης Πάκσι και έκλεισε μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ ντούμπλαρε τις νίκες με τη Ντιναμό Κιέβου και θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League όπου θα κοντραριστεί με την Άντερλεχτ.
Αν προκριθεί ο πρώτος και αν αποκλειστεί ο δεύτερος, θα έχουν μία θέση στα play offs του Conference League με την κλήρωση να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (03/08) στις 15:00.
Αμφότεροι θα βρίσκονται στους ισχυρούς και παρακάτω είναι τα δύο μπλοκ για την κλήρωση:
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