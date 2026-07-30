Η Πάκσι στο 57ο λεπτό της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό ανέκτησε το προβάδισμα και «ισοφάρισε» το σκορ του πρώτου αγώνα. «Φωνές» του Τριφυλλιού για χέρι.

Η Πάκσι ανέκτησε το προβάδσμα της στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς των δυο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Έπειτα από μια χαμένη μονομαχία του Τουμπά οι Ούγγροι «έκρυψαν» την μπάλα, εκείνη έφτασε στον Γκιόρφι, ο οποίος με σουτ στην κίνηση από κοντά έκανε το 1-2 και έφερε σε απόλυτη ισορροπία το ζευγάρι.

Από πλευράς Πρασίνων υπάρχουν διαμαρτυρίες για χέρι στη φάση που ανέκτησε την κατοχή η Πάκσι στη φάση που κατέληξε στο γκολ. Θυμίζουμε πως σε αυτήν την φάση του Conference League δεν προβλέπεται χέρι.

Το γκολ της Πάκσι για το 1-2