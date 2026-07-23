Πάκσι - Παναθηναϊκός: Ο διαιτητής «ακύρωσε» το οφσάιντ του επόπτη, 0-2 ο Αντίνο
Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε το προβάδισμα του στον πρώτο αγώνα με την Πάκσι, στην Ουγγαρία. Στο 56ο λεπτό από κόντρα σε προσπάθεια του Τεττή η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος ευστόχησε σε τετ α τετ για το 2-0 υπέρ του Τριφυλλιού.
Ο διαιτητής σήκωσε σημαιάκι αλλά ο διαιτητής το πήρε πάνω του, καθώς είδε πως η μπάλα πήγε στον Αργεντινό από αντίπαλο και μέτρησε κανονικά το γκολ.
Θυμίζουμε πως οι αγώνες των δυο πρώτων προκριματικών γύρων του Conference League γίνονται δίχως την τεχνολογία του VAR.
Το γκολ του Αντίνο για το 0-2
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