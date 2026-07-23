Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε το προβάδισμα του στην έδρα της Πάκσι χάρη σε γκολ του Αντίνο που μέτρησε ο διαιτητής παρά την αντίθεση γνώμη του βοηθού.

Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε το προβάδισμα του στον πρώτο αγώνα με την Πάκσι, στην Ουγγαρία. Στο 56ο λεπτό από κόντρα σε προσπάθεια του Τεττή η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος ευστόχησε σε τετ α τετ για το 2-0 υπέρ του Τριφυλλιού.

Ο διαιτητής σήκωσε σημαιάκι αλλά ο διαιτητής το πήρε πάνω του, καθώς είδε πως η μπάλα πήγε στον Αργεντινό από αντίπαλο και μέτρησε κανονικά το γκολ.

Θυμίζουμε πως οι αγώνες των δυο πρώτων προκριματικών γύρων του Conference League γίνονται δίχως την τεχνολογία του VAR.

Το γκολ του Αντίνο για το 0-2