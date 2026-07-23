Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Πάκσι χάρη σε αυτογκόλ του Βας.

O Παναθηναϊκός πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στο 40ο λεπτό ο Ζαρουρί έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Βας έβαλε το πόδι του προ του Τεττέη και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το αυτογκόλ της Πάκσι κόντρα στον Παναθηναϊκό