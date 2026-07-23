Πάκσι- Παναθηναϊκός: Αυτογκόλ του Βας και προβάδισμα για το Τριφύλλι
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Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Πάκσι χάρη σε αυτογκόλ του Βας.
O Παναθηναϊκός πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Στο 40ο λεπτό ο Ζαρουρί έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Βας έβαλε το πόδι του προ του Τεττέη και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο και το σκορ του πρώτου μέρους.
Το αυτογκόλ της Πάκσι κόντρα στον Παναθηναϊκό
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