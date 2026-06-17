Conference League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι
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Δείτε τις ημερομηνίες και τις έδρες των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.
Το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός στον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.
Ο πρώτος αγώνας του «τριφυλλιού» απέναντι στην Πάκσι θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου.
Εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί στον γ΄ προκριματικό, θα αγωνιστεί στις 6 και 13 Αυγούστου, ενώ τα playoffs θα λάβουν χώρα στις 20 και 27 Αυγούστου.
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