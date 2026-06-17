Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Διαβάστε λίγα λόγια για τους Ούγγρους.

Με την ουγγρική Πάκσι κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League της νέας σεζόν (2026-2027), στην προσπάθεια που θα κάνει για είσοδο στη League Phase.

Οι «πράσινοι» θα έχουν εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου, ενώ μια εβδομάδα μετά (30 Ιουλίου) γίνει η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Σε περίπτωση πρόκρισης, το «τριφύλλι» θα έχει ήδη μάθει από τις 20 Ιουλίου τον πιθανό του αντίπαλο για τον επόμενο (3ο) γύρο των προκριματικών.

Το προφίλ της Πάκσι

Η Πάκσι ιδρύθηκε πίσω στο 1952, και έχει έδρα την πόλη Πακς της Ουγγαρίας, ενώ φυσικά αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος της χώρας, όπου την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση με 53 πόντους.

Το ξεχωριστό αναφορικά με την ομάδα του Γκιόργκι Μπογκνάρ (βρίσκεται στον πάγκο από το 2023) έχει να κάνει με το γεγονός πως συνειδητά επιλέγει να έχει στο ρόστερ της γηγενείς ποδοσφαιριστές (σσ Ούγγρους). Έχει κατακτήσει δυο σερί φορές το Κύπελλο Ουγγαρίας (2023-2024, 2024-2025), μια το Λιγκ Καπ (2010-2011) ενώ έχει αναδειχθεί και μια φορά πρωταθλήτρια στη δεύτερη κατηγορία (2005-2006).

Δεν έχει δώσει κάποιο επίσημο παιχνίδι κόντρα σε ελληνική ομάδα, ωστόσο πέρυσι αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο στον δεύτερο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης, κάνοντας μάλιστα ισάριθμες νίκες με 3-0 και 0-2 αντίστοιχα. Όσον αφορά το αγωνιστικό στοιχείο, ξεχωρίζει για τη δυνατότητά της στις γρήγορες μεταβάσεις του παιχνιδιού, καθώς και τις στημένες φάσεις.

Στη φαρέτρα της διαθέτει τον Μάρτιν Άνταμ, έναν εκ των πιο γνωστών στράικερ την Ουγγαρία, αλλά και τον Ντάνιελ Μπόντε, που θεωρείται «θρύλος» για το ποδόσφαιρο της χώρας και στα 39 του χρόνια συνεχίζει να προσφέρει εμπειρία.