Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για το ημερομηνία και το μέρος που θα γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε χθες για πρώτη φορά με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε δύο βίντεο που ανέβασε το κλαμπ στα social media του, τα οποία στην ουσία ήταν η πρώτη γεύση που πήραν οι οπαδοί του κλαμπ πριν την επίσημη παρουσίασή του.

Εκείνη ορίστηκε για την προσεχή Κυριακή (21/06) στις 16:00 και θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο των «πρασίνων», όπως συνέβη και με κείνη του Ράφα Μπενίτεθ. Εκεί θα μπορούν οι εκπρόσωποι του Τύπου, που θα παρευρεθούν να θέσουν τα ερωτήματά τους για πρώτη φορά στο νέο τεχνικό του «τριφυλλιού» κι έτσι μέσα απ' αυτή τη διαδικασία να γίνει μία πρώτη γνωριμία με τον κόσμο της ομάδας.

Υπενθυμίζουμε πως για σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού και τη Δευτέρα (22/06) αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου και θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 του Ιουλίου.