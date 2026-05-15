Παναθηναϊκός: Οι δεδομένοι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά
Την ώρα που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μάχονται για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των playoffs της Stoiximan Super League, οι υπόλοιποι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πού ακριβώς θα βρεθούν το καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό να έχει το δυσκολότερο έργο, μιας και θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Εκεί, οι Πράσινοι θα είναι στους ισχυρούς, με ΑΕΚ Λάρνακας, Ελσίνσκι, Μπραν, Σπαρτάκ Τρνάβα, Βαντούζ, Τομπόλ Κοστανάι, ΗΒ Τόρσαβν και Πανεβέζις να έχουν σφραγίσει και αυτές τη συμμετοχή τους στον εν λόγω γύρο και να αναμένεται να μπουν στους ισχυρούς.
Το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο έχουν εξασφαλίσει επίσης ομάδες που με τα υπάρχοντα δεδομένα, θα είναι ανίσχυρες, συνεπώς πιθανοί αντίπαλοι του Τριφυλλιού. Ο λόγος για τις εξής:
- Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)
- ΓΚΑΪΣ (Σουηδία)
- Γκέτεμποργκ (Σουηδία)
- Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία)
- Κόπερ (Σλοβενία)
- Βαλούρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)
- Άουντα (Λετονία)
- Σέλμπουρν (Ιρλανδία)
🟢 UECL Q2 is the biggest round in UEFA competitions.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 15, 2026
📈 A whopping 100 teams participate here:
▪️88 teams in Main path
▪️12 teams in Champions path
This is how the seedings look like as of 15 May in the Main path.
